北京對赴美IPO的滴滴公司下重手進行網路安全審查後，又對另外3家不久前赴美上市的網路服務平台進行審查，連續的重大舉措已在大陸產生連鎖效應，形成一股自美股撤退的風潮。目前包括零氪科技、Keep、喜馬拉雅多家正準備赴美上市的陸企宣佈放棄IPO計劃，而傳言可能赴美上市的陸企則語氣驚惶地鄭重否認「我沒有！」

北京對滴滴赴美IPO進行網路安全審查後，另外2家在6月赴美IPO的公司包括經營貨運服務的滿幫集團、中國最大的互聯網招聘平台BOSS直聘，也陸續遭到網路安全審查。大陸新興的網路企業界對北京政策大轉彎感到震驚，真實地體會到「風向變了！」

業內人士分析，3家公司的共同點是都在6月赴美上市。6月11日BOSS直聘在納斯達克上市，滿幫和滴滴分別在22日、30日先後登陸紐交所。

也因為受網路安全審查的企業愈來愈多，一些正在進行或準備赴美IPO的公司則公開宣佈放棄赴美上市計劃，其中包括成立於2014年的零氪科技。該公司是一家數據資料驅動的醫療科技公司，在腫瘤、罕見病等重大疾病領域提供大資料和人工智慧整體解決方案。

此外，由騰訊公司投資的健身應用程式Keep和播客平台喜馬拉雅均已宣布撤回赴美 IPO 計畫。據瞭解，Keep是一款具有社交屬性的健身App，擁有超過 2 億的用戶量。而喜馬拉雅則是大陸專業音訊分享平台，可為用戶提供全球暢銷有聲書、世界名校教授英文課、行業專家中文課程等，現擁有 4 億多用戶。

至於原計劃於7月1日在美國上市的亞朵酒店再一次於敲鐘前夜突然暫停了該公司第3次上市步伐。業內人士指出，亞朵酒店先前因招股書造假而在納斯達克上市過程受挫。

另外在大陸經營連鎖便利商店的便利蜂則於不久前盛傳已秘密遞交美國上市申請，集資約5億美元，最快可能於今年上市。但是今日在回應媒體詢問時，便利蜂表示：「我沒有！」

業界認為，這些公司取消赴美 IPO 計畫都是受滴滴的「前車之鑒」的影響。北京對滴滴下重手，把準備赴美上市圈錢的企業都嚇壞了，目前對於數據資料使用權的定義還存在彈性極大的解釋空間，誰也擔不起「頂風作案」的責任，索性先把刹車踩死。