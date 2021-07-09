感受芬多精，來場森呼吸！

【旅遊經 洪書瑱報導】

歷經近二個月三級疫情居家防疫，隨著中央疫情中心昨（８）日公布，三級警戒維持，適度鬆綁政策，許多民眾已迫不及待等待１３日的到來，急得到戶外「森」呼吸或到山上避暑「趣」，位於宜蘭力麗馬告園區之棲蘭、明池森林遊樂區風光怡人，具山明水秀之感，也宣布7月13日棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區有條件重新開放，但神木園區因100線林道持續封閉暫不開放。

宜蘭縣大同鄉位於台7甲公路3公里處的「棲蘭森林遊樂園區」，坐擁中央山脈與雪山山脈的秀麗景觀，是五大農場與森林遊樂區裡最易抵達的園區，沿途為天然闊葉樹林的森林浴步道、遍植各種花草樹木的庭園步道、療癒身心靈的溫泉！

而「明池湖」為一高山湖泊，海拔1150-1300公尺間，氣候涼爽宜人，為北部著名避暑勝地。豐富的林木景觀、園區時不時還有黑天鵝、鳥類、蝶類、松鼠、鴛鴦、綠頭鴨等，在林間穿梭。森林童話步道、遍植季節花卉的明池苗圃等，每每帶給旅客意外一場場邂逅的驚喜與感動！

棲蘭及明池兩園區每日入園人數降載至4成，棲蘭365人、明池307人，到達人數上限後，採一進一出，並於台七線沿途電子看板公告通知民眾暫緩前往，業者也將同步發布於FB粉絲頁中，而住宿部份，包括開放5成住宿率，每間客房以住宿4人為限。

戶外森呼吸

直立山珊瑚

鴛鴦自在遊走

民眾前往山林之處，感受一場被清涼的芬多精層層包圍，力麗馬告園區封園一個多月目前隨處可看到大自然動物們走到小木屋或山莊的蹤跡。

7月13日開始棲蘭及明池森林遊樂區重新開園各項管制措施如下，請大家遵守配合，業者表示，後續視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊進行滾動式調整，相關資訊可至力麗馬告生態園區官網(https://makauy.lealeahotel.com/news/)或撥打園區電話03-9809777詢問。

圖片：力麗觀光休閒事業集團提供