本業、轉投資營運報喜，台塑四寶第二季獲利大進補，合計稅後盈餘692.63億元，季增9.3％。其中，台塑(1301)、南亞1303)第二季獲利衝破200億元，各達202.31億元、230.38億元，齊創新高紀錄，季增35.2％、30.5％，單季EPS3.18元、2.9元，表現亮眼。台化(1326)、台塑化(6505)第二季獲利123.9億元、136.04億元，EPS2.12元、1.43元。

影響所及，台塑四寶上半年合計稅後盈餘1326.52億元，比去年同期虧損199.71億元，強勢翻轉。其中，電（電子材料）力十足的南亞上半年獲利衝破400億元，達406.93億元，年增1183.6％；台塑、台塑化上半年獲利也交出351.91億元、315.05億元的豐收成績。

綜觀上半年EPS表現，台塑以5.53元勇奪冠軍；南亞緊追其後，EPS達5.13元，至於台化、台塑化上半年EPS各達4.32元、3.31元。

台塑表示，美國德州2月遭逢暴風雪，市場嚴重供需失衡，第2季因尚未建立足夠庫存，缺貨效應持續發酵，第2季產品價格比第1季上漲9~45％。上半年本業利益313億元，年成長537.2％，稅後利益351億元，EPS5.53元，齊創歷史同期新高。

此外，轉投資台塑美國公司因營運復工，加上第2季各產品售價上漲，單季獲利貢獻從首季1.7億元，明顯提高至14.8億元；而台塑持股三成的台塑烯烴美國公司(OL-3)也認列8.6億元，季增7.8億元。

南亞第2季達到營運高峰，營收1039.9億元、營業利益230.4億元，稅前利益287.2億元，皆創IFRSs合併財報實施以來的單季新高；稅後利益230.4億元、EPS2.90元，也為上市來歷史次高。

南亞指出，第2季營業利益230.4億元，季增41.9％，續創新高。其中，受惠電腦、網通、家電需求維持高檔，電子材料營收461.8億元，季增17.3％，營收佔比衝高至44.4％。化工產品也因全球景氣復甦持續，BPA、可塑劑、1.4BG等產品價格大漲，第2季營收季增18.7％，營收占比達27.8％。

此外，南亞第2季認列南亞科26.1億元(影響EPS 0.33元)，較2020年上半年增加10.8億元：認列台塑烯烴美國公司5.9億元(影響EPS0.07元)，較2020年上半年增加4.6億元。都是助攻上半年獲利突破400億元因素。