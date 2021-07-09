疫情爆發青年求職與廠商求才數量竟也跟著爆增，勞動力發展署桃竹苗分署指出，相較疫情以前，110年申請青年就業旗艦的廠商爆增約5倍，並表示數量的爆增，應與業者為降低人事成本，雇主願意雇用青年的意願增加有關。

疫情衝擊國內業者，百業待興，許多業者入不敷出，發展署桃竹苗分署卻指出，疫情以前（108年）申請青年就業旗艦計畫的廠商約157家提供約800人的職缺，但110年申請的廠商已達到580家，職缺更來到2800人，爆增約5倍，並表示，許多業者為降低人事成本，較以前更願意雇用青年。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁指出，為結合產業資源，提高企業雇用青年意願，發展署推動「青年就業旗艦計畫」，計畫中將透過補助企業工作崗位訓練所需材料費以及人事費等，刺激企業雇用年輕人的意願，而發展署桃竹苗分署也表示，原計畫的補助鼓勵，加上疫情期間業者成本吃緊，才讓110年的廠商申請數遠高以往。

發展署桃竹苗分署也補充，如依照廠商申請數量來推估，疫情爆發後青年求才數量相較往年應該也是大幅提升，甚至可能超過5倍，然為了避免業者以低薪雇用年輕人，桃竹苗分署強調，在青年就業旗艦計畫中，如業者給予青年越高的費用，發展署將可補助更長的時間，最長可達9個月，以避免青年低薪。