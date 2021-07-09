路透社8日報導引述消息人士指出，中國證券監督管理委員會將成立一個專門機構，審查企業到海外上市的計畫。中企想到境外上市，必須得到國家相關部委的批准。

報導說，中國證監會已經開始諮詢當地的主要銀行，制定審查標準，也將在最近幾週尋求跨國投行在這個問題上的看法。

根據新的程序，凡是準備到海外上市的企業都必須得到相關監管部委的批准。舉例來說，一家金融科技公司就需要得到銀監會的批准。

當局在本月初開始對滴滴出行等4家近期在美國上市、掌握大量用戶數據的企業展開網路安全審查。

隨後在6日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見」，加強對企業在境外上市的管控。

這項意見並要求加強跨境監管合作，「完善數據安全、跨境數據流動、涉密資訊管理等相關法律法規」；抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定，壓實境外上市公司資訊安全主體責任。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1100709