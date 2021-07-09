台南市公布夜市防疫裁罰規定。(台南市政府提供／曹婷婷台南報導)

面對中央延長三級警戒但適度鬆綁，遭質疑標準不一，引起正反論戰，部分縣市不跟進開放餐廳內用，台南市則遵照中央大原則、地方微調，市長黃偉哲說，畫紅線是困難的，既然中央提出指導原則，台南未來執法時也會依循指導原則，避免民眾困擾也避免產生另一波感染，接下來稽查如發現有防疫疑慮，也會停止特定場所，該處罰就處罰、該關閉就關閉。

台南市連續12天＋0，確診數也是六都最低，黃偉哲說，中央宣布適度鬆綁後，引發民眾討論。他說，有些沒被鬆綁的民眾認為，餐廳、小吃店既可開放部分內用，微解封怎麼沒有我？但也有人質疑，為什麼這時可以微解封？他說，六都各有考量，而這部分確實是困難的。

他說，台南很多都是小吃攤，這段期間生計受嚴重衝擊，適度鬆綁也讓他們能喘一口氣，市府絕對會嚴格要求業者落實防疫，不然就不得營業，同時也會嚴格加強查察力道。

他說，疫情當前，要做微解封的動作必須非常謹慎小心，業者如果沒有辦法做到自律，我們就會他律，他律的部分會附帶處罰，處罰不是目的，但希望業者能遵守原則、遵守相關防疫規定，如果處罰沒有辦法被接受，只好再次被關閉起來。

黃偉哲說，如因開放場館或營業場所而造成疫情，日後只會更趨嚴規定，「若業者說不知道這個客人、消費者本身是不是有被感染，是不是確診者或是被感染者，所以就應該要非常小心。」他說，如果沒有徹底做好清消、徹底做好梅花座、徹底做好隔板，「開放就是錯誤的」，所以一定會嚴格執行相關防疫規定。

經發局長陳凱凌說，台南除了加強稽核，部分夜市也主動使用攝影機AI辨識控制人流，餐廳也會再三要求，跟警方共同聯合稽查，好不容易得來微解封，希望大家珍惜。

至於幼教業者針對開放電影院等公共空間卻不開放幼兒園，他也說，小朋友很容易密切接觸，當疫情還沒完全得到明確降溫，三級警戒還是持續2周。黃偉哲說，周邊國家包括韓國、日本等，防疫規格不斷拉到最高級，印尼疫情也相當嚴峻，馬來西亞無限期封城，目前能有微解封，一定要做好防疫，若疫情再起，就要繼續封下去。