全國防疫三級警戒微解封，澎湖縣政府釋出利多好消息，13日起餐廳適度有條件開放內用，也開放9人以下小型旅遊團觀光。

縣府表示，13日起餐飲場所設有隔板、採梅花座、維持社交距離等條件可提供內用服務；餐廳應提供個人套餐、不共食、桌菜先分菜再上桌，自助餐也須服務人員夾菜。超商用餐區須採取梅花座及使用隔板，關東煮、茶葉蛋等熟食建議由服務人員夾取，避免感染風險。

傳統市場及夜市持續禁止試吃及邊走邊吃，鼓勵預約外帶或外送，飲食、熟食攤須加裝遮罩或隔板，內用飲食須依餐飲業防疫管理措施遵循加裝隔板、梅花座及社交距離等規定。

縣府呼籲業者及消費者共同遵守防疫措施，衛生局將加強稽查，違反規定將依傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元罰鍰。

縣府同時宣布，每周將加開台北、高雄航班增加運能，開放9人以下小型國旅團觀光，持續執行機場入境全面快篩；另考量國內港口未設置快篩站，26日前仍維持海運暫停載運旅客。