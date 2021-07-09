高雄巿議員劉德林。（曹明正攝）

中央流行疫情指揮中心宣布「微解封」，但遭質疑細節複雜且標準不一，高雄市議會國民黨團認為指揮中心沒有做好準備就丟出政策，還把責任丟回縣市政府，呼籲高雄巿長陳其邁對於微解封應標準一致，讓市民清楚。

國民黨團總召童燕珍表示，微解封規則亂象多，人潮更多的電影院、健身房甚至連觀光休閒產業都規畫解禁，反觀面臨經營困難的安親班、幼兒園，家長都希望盡快開課，接下來卻只能繼續關閉，令人質疑標準到底在哪？

市議員劉德林認為，微解封規定過於複雜，且有不合理，健身業、教保業甚至學生等族群都反彈，像圖書館不能開，美術館與健身房卻能開，標準是什麼？他也再次呼籲，應開放鄰長打疫苗，只有里長打卻漏掉鄰長並不公平。

國民黨團表示，中央流行疫情指揮中心發布一個自相矛盾的微解封規則，再將大部分決策責任丟回地方政府，是非常不負責。巿長陳其邁不應隨中央起舞，尤其民眾最關心的餐飲業業，應明確清楚、標準一致，避免民眾混淆。