97歲的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）今天透過視訊出席在北京舉行的研討會時指出，美中需要立刻對話，就像1972年時任美國總統尼克森訪中的模式，化解緊張。

有中國官方色彩的中國人民外交學會（CPIFA）與紐約智庫美中關係全國委員會（NCUSCR）9日在北京釣魚台國賓館合作舉辦紀念季辛吉秘密訪中50週年網路研討會。綜合自由亞洲電台、環球網報導，季辛吉在會中發表主題演講時作上述表示。

他表示，尼克森（Richard Nixon）訪中的成果，就是在美中之間建立一系列相互了解，「其中最重要的就是美方認識到，中國人民把台灣視為中國的一部分，世界上只有一個中國，而美方不會挑戰這個（基礎），同時（中共已故領導人）毛澤東也清楚表明，台灣問題會需要長時間來解決。」

季辛吉又說，美中50年來秉持相互克制的態度發展關係，而在美中關係再次緊張的時刻，對話應該盡快展開。「我們需要對話，就像當時我有幸促成，讓尼克森跟周恩來、毛澤東在1972年對話一般。」

據報導，同樣出席這場活動的中國國家副主席王岐山則在演講時將美中緊張局勢歸咎於美方，批評美國正在操弄意識形態分歧。

王岐山指控，美方以競爭為名，把中國打造成假想敵，刻意營造猜忌對立、勝敗對決的氣氛，可能導致戰略誤導、誘發戰略誤判。

他並表示，美方應認清自身面臨的最大挑戰不在外國、更不是中國，「可以肯定的說，就是在美國自身」。

報導表示，王岐山在致詞最後，還脫稿回顧了1990 年首次在紐約與「中國的老朋友」季辛吉見面的花絮。他並在北京會場，隔著螢幕祝福遠在美國的季辛吉「健康長壽」。

美國1970年代為了對抗蘇聯，在親中共人士奔走之下，於1971年由中共邀請美國派乒乓球代表團到中國大陸訪問，成為中共於1949年建政後，首批進入中國大陸鐵幕的美國人。

藉由這次「乒乓外交」，季辛吉與時任美國總統尼克森陸續訪問中國大陸，與北京商談建交事宜，最後在卡特（Jimmy Carter）擔任美國總統時，於1979年宣布與在台灣的中華民國斷交，並與中華人民共和國建交。