行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日發文表示，數位時代007已經不需要當年詹姆士龐德，記得千禧年危機時，國際媒體就曾傳神描述「現在銀行警衛，不要孔武有力的彪形大漢，而是要心思細緻的程式設計師。」

數位時代諜報片乃至犯罪行為，都會有不同風貌帶著balaclava頭套；情報員也不必上山下海、潛入太空，化解危機。

前一陣子全世界最大的肉品商，在15國有150家加工廠，在美國占有20％市場的JBS公司，遭到網路攻擊，盜匪不搶實物，但卻使肉品巨擘一度營運停頓，業務資料遭到封鎖，駭客勒贖先當千萬美元的比特幣，廠商短時間內無法破解最後交付贖金，美國肉品緊縮才得以舒緩。

另一件就是，美國東岸控制8850公里長輸油管的Colonial公司，也遭網路封鎖，管線無法作業，燃油不能輸送，這不僅是民生物資，更是戰略物資，舉國一片譁然。

歹徒要求支付75枚比特幣，價值約440萬美元，不過FBI事後追查，派出現代龐德(幾個電腦Geek)，分頭扣回半數款項，才挽回一點面子。

對金融業而言，這種犯罪比傳統的犯罪、監守自盜還要嚴重，過去包含孟加拉央行印度的Cosmos Bank都曾經遭遇過駭客，損失慘重。

現代的銀行搶案，歹徒的目標不僅是金錢，還有個姿和營業資料，其規模之大已經被摩根大通老董Dimon形容為「戰爭行為」。

台灣金融界向來重視資安，但是在業務競爭之下，期望提供客戶更多便利性，加上純網銀開始營運，近來多家電子支付加入戰局，原本多卡、多憑證、多支付工具的場景，又要強調方便，是否以安全為代價令人憂心。

就現狀而言，卡片、平台與支付工具的單一化，一時恐難做到，「安全憑證」單一話就可以優先考慮的選擇，歐盟上月推出數位皮夾預計一年後全歐洲施行，其概念與前述的單一化安全憑證相去不遠。

國際清算銀行(BIS)公布最新央行數位貨幣報告，也提到數位身分對CBDC（央行數位貨幣）非常關鍵，也對個資保護非常重要。為金融市場的安定，民眾生活的穩定，行政院對「安全憑證單一化」似宜積極考慮布局。

陳冲說，盜匪已經數位化，現代龐德，也就不要拉著消費者耍弄PPK手槍了。