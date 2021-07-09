竹東鎮某長照機構住民新增2人死亡。（新竹縣政府提供）

新竹縣9日0確診，不過確診者死亡人數增加至9人，新增的2名死者均為竹東鎮某長照機構住民，在感染肺炎不到1個月後過世。新竹縣長楊文科表示，目前康復出院人數為55人、住院44名，未來疫情直播將改為不定期，無直播的時候會透過官方臉書、新聞稿方式宣導。

新增的死亡確診者，分別為案13956，為本國籍80多歲男性，案14566則是本國籍70多歲女性，均為竹東鎮同一個長照機構的住民。分別在6月19日、25日確診。

楊文科表示，上午接獲中央獲配疫苗10080劑，提供給設籍的65至68歲長者、原住民長者55至58歲，將採取網路預約方式進行，民眾可於10日上午8點至11日中午11點，從新竹縣衛生局網站連結疫苗接種預約專區，選擇所屬鄉鎮市、地點，即可進入表單。

楊文科表示，11日起至16日幾乎各地點每天均可接種疫苗，預約成功者，依照時間攜帶健保卡、身分證前往指定地點接種疫苗，此次不接受現場排隊候補，現場也會核對戶籍資料，不設籍新竹縣者先不要預約，會另外安排時間。

針對三級警戒延長至26日，產業發展處長陳偉志表示，8日即有民眾針對新竹縣開放護膚店一事提出質疑，他表示，在26日以前仍停業。至於尖石、五峰部分風景區仍在管制，交通旅遊處長游志祥表示，會建議林務局所轄的觀霧、登山步道，暫停開放到7月26日，且因溫泉大眾池有感染風險，微解封後仍暫停營業。