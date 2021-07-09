台中市林姓男子9日中午駕車，行經北屯區軍福十九路與南興園路口，突然衝撞人行道路樹，車輛呈90度側翻，警消獲報趕抵，發現68歲林男當場無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。警方發現，林男車上遺留有農機具，當時應駕車外出農作，返家途中是否因身體不適發生車禍，警方表示仍待相驗以釐清死因。

台中市警第五分局指出，9日中午獲報，1輛自小客車在北屯區軍福十九路與南興園路口有交通事故發生。經查自小客車駕駛林姓死者，事發當時沿軍福十九路由南興路往旱溪西路（西往東）方向行駛，在返家途中。

警方指出，駕駛行駛中疑似身體不適，車輛速度逐漸放慢，後續車輛逐漸侵入對向車道逆向行駛並擦撞路邊人行道緣石，至案發地點駛上人行道擦撞人行道路樹後側翻，林受困車內，無生命跡象。

警方表示，車禍最終肇因仍交由交通警察大隊進一步分析，現場依規定處置，通報相關單位處理，已調閱車輛行車紀錄畫面，還原事實，已報請檢察官進一步相驗後釐清。