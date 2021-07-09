全國第3級警戒延到26日，但中央疫情指揮中心昨宣布13日起餐飲「微解封」開放內用，新北市長侯友宜今早宣佈新北市餐飲業仍不開放內用、一律採外帶，若轄區內有餐飲業者「逆友宜」，依舊開放顧客內用，市府發現後會裁罰嗎？或是先採取柔性勸導？

對此，侯友宜今在防疫記者會上表示，知道這段時間大家很辛苦生活不容易，但現在是三級警戒期，有三級警戒的規定，若違反相關規定，會按照規定裁罰，裁罰標準是3千到1萬5千元。