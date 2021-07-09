新北餐廳不開放內用 侯友宜：違者最高罰1萬5 16:092021/07/09 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，業者違反不開放內用規定將會被裁罰。（擷取自新北市政府臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國第3級警戒延到26日，但中央疫情指揮中心昨宣布13日起餐飲「微解封」開放內用，新北市長侯友宜今早宣佈新北市餐飲業仍不開放內用、一律採外帶，若轄區內有餐飲業者「逆友宜」，依舊開放顧客內用，市府發現後會裁罰嗎？或是先採取柔性勸導？ 對此，侯友宜今在防疫記者會上表示，知道這段時間大家很辛苦生活不容易，但現在是三級警戒期，有三級警戒的規定，若違反相關規定，會按照規定裁罰，裁罰標準是3千到1萬5千元。 三級延長適度鬆綁 林務局暫不開放自然步道名單公布 中央宣布微解封 侯友宜：戶外非封閉場所優先 其餘一律不開放 #內用 #餐廳 #餐飲業 #不開放 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園微解封 鄭文燦：4大夜市開放 餐廳暫不內用 10:192021/07/09 生活 疫苗打不夠 百貨餐飲嘆微解封沒幫助 04:102021/07/09 焦點要聞 禁餐飲內用 8縣市首長逆時中 04:102021/07/09 焦點要聞 20大場域微解封 餐飲場所可內用 04:102021/07/09 財經要聞 旅遊 雙鐵續禁飲食 自由行再緩緩 04:102021/07/09 財經要聞 新北10、11日開放67歲以上長者預約打疫苗 09:292021/07/09 生活 微解封 阿里山森林遊樂區每日管制3000人、眠月線仍不開放 11:452021/07/09 生活 逆時中再＋1 宜蘭縣也宣布包含夜市不開放餐飲內用 15:542021/07/09 生活 鄉民PTT推測「疫苗被硬擋」送辦 法官判非誤導不罰創全台首例 14:492021/07/09 社會 用電量飆升擋不住 9日用電量上看3840萬瓩 11:392021/07/09 財經 《類股》餐飲內用微解封 漢來美食、王品估助營收恢復3成 11:092021/07/09 財經 生活熱門新聞 六都僅這縣市順時鐘！微解封各地大不同 懶人包一次看 - 生活 三級警戒延長至7／26 部分場所微解封 最新民調跌破眼鏡 - 生活 午後雷雨連炸一周 專家揭下個颱風生成時間 - 生活 新北10、11日開放67歲以上長者預約打疫苗 - 生活 微解封可開放打麻將？陳時中轉頭找他回答 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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