大雅警分局偵查隊員警透過線上會議室分別與學校舉辦3場青少年網路互動。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

110年青春專案於今年7月1日正式展開，台中市大雅警分局偵查隊員警透過線上會議室分別與學校舉辦3場青少年網路互動，讓青少年明白「菸、毒、賭、詐、幫派、色情」隱藏在網路上之潛在危機，在地企業「Ｔｅｅｐｏｐ」聽聞分局欲辦有利地方學童之事，更熱心贊助獨家設計款帆布提袋供有獎徵答之用，參與活動學童紛紛以螢幕上之「舉手鍵」積極搶答，師長也喊想搶答，氣氛熱絡。

110年青春專案於今年7月1日正式展開，台中市大雅警分局今年網路犯罪預防宣導除與在地企業寶熊漁樂碼頭結合向廣大學童宣導外，分局偵查隊員警透過線上會議室分別與大雅國中、大華國中及華盛頓小學舉辦3場青少年網路互動。

另外，由於各地疫苗快打站紛紛啟用，時常看到放暑假的青少年陪同年邁祖父母前往施打的溫馨畫面，大雅警分局特別利用民眾等候之空檔，積極向青少年及家長們宣導暑假期間拒菸毒及反賭博、色情誘惑等犯罪預防宣導觀念，並呼籲家長暑假期間更要關心青少年，注意網路交友安全及自我保護觀念。

大雅警分局分局長賈立民表示，感謝學校積極配合及在地企業熱心贊助，由於疫情影響，未來網路互動將更為活絡，警方犯罪預防模式也會與之俱進，宣導手法也會日新月異，呼籲暑假期間青少年一定要保護自己免於被害，讓我們一起擁有健康、快樂、平安的暑假。