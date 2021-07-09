大陸股市9日偏軟，上證指數微跌1點，3500點關口失而復得。市場交投暢旺，兩市成交額為合計連續第7日破兆元，人民幣（下同）達1.13兆元。總結本周，滬指累升5點。
香港信報報導，上證指數9日早段一度失守3500點關口，低見3485點，跌40點，跌幅為1.15％，午後曾回穩，最多升3點，漲幅為0.11％，高見3529點，9日收市報3524點，微跌1點，跌幅為0.04％，成交額為4930.21億元。
深成指低開低走，最多下挫299點，跌幅為2.01％，低見14583點，其後收復部分失地，全日收市報14844點，僅跌38點，跌幅為0.26％，成交額為6346億元。
滬深300指數報5069點，跌18點，跌幅為0.37％，創業板指數報3409點，跌23點，跌幅為0.69％。
各類股個別發展，釀酒股跌逾2％，家電股跌逾1％，金融、鋼鐵股偏軟。有色金屬股則逆市漲逾5％，煤炭、化工股升逾2％。
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