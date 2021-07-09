被稱「煙火哥」的邱姓男子，因為3年前與藍姓女子有車禍糾紛，他遭警方指控在對方住處附近隨意施放煙火報復，新北市新店警分局依違反社維法將他移送，台北地方法院認為，警方的蒐證畫面沒有拍到燃放鞭炮之過程，也證據佐證犯罪，裁定不罰。可抗告。

新店分局移送指出，今年5月1日清晨6點半，邱男駕駛自用小客車，到新北市新店區寶興路的社區旁停車場施放、投擲具有殺傷力之煙火，滋擾藍女生活，更因此驚擾周遭居民，邱男涉犯社維法，移請北院審理。但邱男否認有施放、投擲煙火及滋擾住戶之行為。

北院認為，警方提供的監視器畫面截圖、現場照片及上開地點之GOOGLE地圖，雖可認邱男的汽車曾行經事發地點，但畫面中未攝得燃放鞭炮之過程，亦未能確認燃放鞭炮之人及其所駕駛車輛之車牌號碼為何。

法官指出，邱男另案與他人之對話內容，其上並未顯示對話日期，也未提及邱男在今年5月1日於新店寶興路燃放鞭炮，難確認邱男是施放、投擲具有殺傷力之煙火及滋擾民眾之人，因此裁定不罰。