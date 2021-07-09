高中以下各級學校因疫情停課，不僅影響學生受教權益，也導致兒少受虐事件可能無法即時被發現。據衛生福利部統計，本土疫情爆發後1個月內，兒少保護案件通報數下降26％，呼籲大眾疫情期間防疫也要防暴，如聽聞疑似兒少遭受不當管教或兒虐事件，都可以直接撥打113保護專線或上網通報。

根據美國CNN新聞報導，伴隨著全國緊急狀態及社區封城、居家隔離等防疫措施，兒虐通報數據大幅下降，部分州政府兒虐通報數降幅比例達到55％，此外，因虐待或疏忽至急診室就醫的兒少比例也驟減。

而我國因為疫情升溫，高中以下各級學校實施停課措施，經衛生福利部統計資料顯示，自5月16日至6月15日兒少保護通報案件共1079件，相較於前年度同期案件數1461件，整體兒少保護案件通報數下降約26％。

衛福部保護服務司表示，其中以來自教師的通報降幅最高，由40.1％降為26％，顯示平常上學期間，老師有機會隨時發現兒少是否遭受不當對待並即時通報，但當學校停課，孩子多數時間都在家裡，是否遭受疏忽或不當對待等，則較不易為外人所發現。

不少企業配合政府防疫措施暫時停工停業，根據行政院主計處統計，今年5月份失業率為4.11％，創近8年以來新高。過去有研究資料顯示，「經濟困難」是兒少遭受家長或照顧者不當對待的風險因素之一，失業率與兒虐案件發生率呈現正相關。

衛生福利部再次呼籲社會大眾，疫情期間防疫也要防暴，特別是在孩子無法正常上學期間，更需要民眾發揮守望相助的精神，對身旁兒少多一份關懷與注意，鄰里間如聽聞疑似兒少遭受不當管教或兒虐事件，都可以直接撥打113保護專線，或直接上網至「關懷E起來」進行通報。

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