上季效力SBL裕隆納智捷的帥哥射手簡浩，9日宣告加盟台新夢想家，而非先前謠傳的新北國王(畢竟有他跟國王總經理毛加恩之間的淵源)，成為夢想家季外補強的第一人，由於目前也傳出原本夢想家本土一哥楊敬敏可能出走他隊，有了簡浩的加盟，或可補足阿敏離隊之後的得分空缺。

「福爾摩沙台新夢想家球團今9日宣佈混血射手簡浩正式加盟，簡浩擁有出色的外線能力，更具豐富的國家隊經驗，是一名優秀的即戰力球員。對於轉戰P.LEAGUE+首季，簡浩表示，非常期待在爆滿的球場中為球迷拚戰，自己也會竭盡全力，協助球隊衝擊總冠軍。

現年36歲的混血射手簡浩擁有豐富的賽場經驗，自2007年加入超級籃球聯賽（SBL），並曾在2013年西進挑戰中國男子籃球職業聯賽，回國之後，他再度回鍋SBL，並於2020年完成3000分里程碑，成為SBL史上第18人。在籃球生涯當中，簡浩也多次入選國家隊，強大的外線火力與心理素質，總是能在重要時刻扮演關鍵要角，給予對手致命一擊。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，簡浩除了擁有穩定的三分手感之外，打法也十分聰明俐落，非常適合球隊體系，韓駿鎧總經理更提到，簡浩除了可以在體系中發揮的淋漓盡致、升級球隊的進攻火力之外，更可以傳承自身經驗幫助隊上的新秀。韓總表示，簡浩個性很好，非常照顧身旁的小老弟，是大家眼中的好大哥，相信有他的加入，能夠活絡球隊氛圍，讓夢想家在場上場下都更加團結一心！

簡浩生涯於SBL效力13季，並已收下6座總冠軍，今年轉戰P.LEAGUE+，他提到非常期待新賽季的開始，也展現企圖心堅定的表示，希望能夠成功幫助球隊搶下隊史首冠，首季的目標絕對是總冠軍，其他的事都是其次。

因自己屬於陣中的大學長，簡浩提到，希望自己可以帶動球隊的氣氛，除了會將自身經驗分享予隊上的年輕球員之外，也可以幫助洋將融入台灣的球風以及文化。除此之外，他也表示對於新生活的展開感到十分興奮，他為了備戰球季，之後全家都會搬到台中居住，我們也都非常開心，因為很喜歡中部氣候、素食餐廳以及中部人的熱情！

為配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，台新夢想家球隊目前全員仍採自主訓練方式，但教練與球員每週皆會安排固定時間進行線上視訊會議，簡浩也將於下周起正式加入會議，期盼疫情能逐漸趨緩，盡快回到球場上展開訓練。更多資訊請球迷鎖定台新夢想家官方粉絲團。」