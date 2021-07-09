日本股市9日大跌，因市場憂心日本重啟緊急狀態，將對景氣復甦造成重大衝擊。但稍後傳出，日本央行將介入日股，跌幅即開始縮小。日經指數收27,940.42點，下跌177.61或0.63%，周線收黑2.9%。同時，這也是日經自5月17日以來，首次跌破28,000點大關。同時，東證收1,912.38點，也跌7.94或0.41%。

8日，日本政府宣布再度進入緊急狀態，表示東奧舉辦時，社交活動都會受限。並且，擔心疫情擴散，日本民眾也不能至奧運會場觀賽。

百達資產管理認為，相較於其它歐美國家陸續解封，市場質疑日本這次再度實施緊急狀態的成果。

其中表現最差的是，機器製造業跌1.31%，橡膠業者跌1.02%。

由於日本政府決定，對不願配合縮短營業時間的餐廳，將採取更嚴格手段，但連鎖餐廳業者Global-Dining黑轉紅，最後收漲0.62%。

據悉，Global-Dining於2021年初時，曾對東京市府提起訴訟，聲稱地方政府關閉餐廳命令是非法的，而且沒有科學依據。

衛采股價漲2.05%，其美國合作生化廠商Biogen表示，美國食藥局FDA縮減它們近20年來，首個阿茲罕默症新藥的使用範圍。FDA也建議，這個衛采與Biogen合作新藥，只使用在有早期症狀病患上。