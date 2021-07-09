台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄新北市透天交易狀況，今年1~4月交易405件，較去年同期的317件，年增幅高達27.8%。進一步觀察近兩年新北別墅交易量前3名行政區，都由新店區奪得冠軍，今年新店1~4月交易73件，去年同期則成交63件；而今年第二名由樹林區45件拿下，擠下去年的鶯歌區31件；而這兩年第三名都由汐止區拿下，今年成交39件，去年同期則成交28件。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，透天產品獨立門戶，有天有地，未來改建還有完整的土地持份，向來被視為最保值的房產選擇，不過隨著少子化和房價高漲，年輕購屋者為了擠身都會區，逐漸「捨透天、買大樓」。然而疫情翻轉民眾許多的消費習慣及居住觀念，當在家工作及遠距會議成為工作常態，近年反倒「捨蛋黃、取蛋白」，獨棟透天或郊區別墅反而因「密度低、人流少」，在防疫上成為居住優勢。

台灣房屋華城特許加盟店店長蔡志成表示，從去年開始，來新店尋找透天別墅的買方明顯增加不少，就是為了減少「人與人的連結」，而別墅擁有零公設、管理費便宜等優勢，其中「青山鎮」因有康橋國際學校學區的優勢，有7成的住戶都是學生家長，獨門獨院別墅預算4000萬元起，且3分鐘左右車程可到新店安坑交流道，20~30分鐘車程可到台北市中心，交通便利，也吸引不少北市上班族。

而今年突然異軍突起的樹林區，躍升為別墅交易量第2名，張旭嵐表示，主要是因樹林出現少有的別墅新案「大安一號院」，成屋陸續交屋所致，至於中古別墅，則有像是「水景別墅」、「國產天地」等案的交易，而汐止區因受到內湖買氣外溢，也吸引不少在內科上班族進駐，透天別墅總價1200~1700萬元之間，頗吸引新北換屋族。

統計去年透天產品平均交易總價，從3182萬到3208萬元，微幅增加。張旭嵐指出，別墅不需要與他人共用空氣管道、電梯、大樓公設等，因此也大幅減少與人接觸的機會，降低病毒傳染的風險，所以這兩年間，不少歸國台商或換屋族開始詢問近台北郊區的透天別墅產品，又以新店的別墅區總價較高，交易量增，也讓平均交易價格微增。