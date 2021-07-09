自行車文化探索館結合互動藝術及體驗科技，全方位解密自行車文化的探索場域，被車友視為朝聖地標。（盧金足攝）

設在中部科學園區的自行車文化探索館，去年7月初剛開幕就遇到嚴峻疫情，中央流行疫情中心宣布微解封，自行車文化探索館9日立即展開熱身準備，提出參觀分流、加強防護、安全距離四大安全防護宣言，13日起配合政府防疫措施開放參觀。

2020年7月2日揭幕啟用的自行車文化探索館，這一年當中，陸續受疫情影響，至三級警戒之前，仍有超過5萬名訪客進館參觀，體驗自行車文化。

自行車文化探索館表示，三級警戒至今近兩個月，終於看見解封曙光，面對適度鬆綁的政府措施，自行車文化探索館高規格執行防疫期間的開館準備，提出四大安全防護宣言，包括參觀分流、加強防護、安全距離、定時消毒。

營運總監汪家灝指出，將嚴格進行同時段人數管控，服務人員全程佩戴口罩、面罩與手套，館內時刻維持1.5 公尺參觀距離，全館環境空間加強酒精消毒與清潔，提供民眾微解封也能安心出門透氣與充電的另一種選擇。

自行車文化探索館建議防疫期間，應適度運動，透過智慧訓練台將騎行拉回室內，在家也能約騎維持健康。

若外出騎自行車，別忘堅守安全原則，拉長行進社交距離、選擇人車少的路線，並全程佩戴口 罩避免交談，讓防疫長期對抗病毒期間安全又健康。

自行車文化探索館結合互動藝術及體驗科技，全方位解密自行車文化的探索場域，被車友視為朝聖地標，有如一座自行車博物館，自行車文化探索館目前配合政府防疫措施暫停開放近兩個月後，宣布從13日起配合政府防疫措施開放參觀，觀迎民眾出門透氣來參觀，館內高規格防護看展最安心。