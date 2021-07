香港男星古天樂旗下韓國娛樂公司近日宣布推出中韓合作4人女團「SKYLE」,將於7月中出道,9日公開了首波概念照「Red Queen」,照片裡中4位成員穿上有玫瑰形寶石裝飾的紅色服裝,擺出酷帥的表情和姿勢,戴上獨特的玫瑰皇冠,宣告獨一無二的存在感,預告舞台上將展現強烈氣勢。

「SKYLE」由3位韓籍成員—21歲采炫、19歲ERIN、19歲宇晴,加上22歲陸籍成員GINNY所組成。擁有可愛外表的采炫擔任隊長,不僅擁有出眾的說唱及舞蹈實力,也能作詞作曲,相當多才多藝;韓國檀國大學舞蹈系出身的大姊GINNY,特長是180度劈腿及翻跟斗等強調柔軟度的flexible dance;門面擔當則是擁有一雙大眼的ERIN,被韓媒說撞臉「Bigbang」太陽老婆閔孝琳以及「最美小三」韓韶禧;年紀最小的忙內宇晴以酷帥的銀髮造型吸引大家視線,跳舞強勁有力,在隊內擔當主舞,也具備出眾的歌唱實力。

官方YouTube頻道也公開成員舞蹈表演影片,以不露臉的舞蹈影片,帶來〈In The Name Of Love〉、〈The Jump off〉、〈Party Feel Love〉等歌曲的精采演出,展現其堅強實力,直接向世界預告了女團新興舞蹈強者的降臨。「SKYLE」將於19日中午12時發布出道專輯及主打歌MV。