新北市9日新增11名確診個案，新北市長侯友宜說，11人中有2人感染源不明，包括1名八里男性個案到過萬華、中和訪友，還有1名淡水女性個案陪先生到北市看病，目前接觸者PCR都是陰性，持續調查追蹤中。

侯友宜說，今日確診個案板橋、中和、永和各2人，新莊、三重、新店、淡水、八里各1人 ，其中4個住院、7個入住集中檢疫所，其中有5人是居家隔離期間確診，案情相對單純。

侯友宜分析指出，剩下確診者中，有1人住在板橋、在環南市場賣豬肉的攤商，另外1人則是中和個案，常到北農買菜，另外還有1個是台北交通運輸公司員工，還有1人是在醫療院所感染，感染源都非常清楚。

侯友宜說，目前有2人感染源不清，1名八里男性個案到過萬華、中和訪友，相關軌跡與接觸者還在疫調中；另名則是住在淡水陪先生到台北看病，檢驗出來陽性，不過她生活非常單純，目前還在持續調查中；目前有關接觸的人總計匡列28人，目前快篩PCR都是陰性。

侯友宜說，新北市從5月中旬開始不斷篩檢，社區篩檢量已達17萬餘人，昨日社區篩檢3255人，找到1個陽性個案，其中81人自述有環南、北農接觸史。

侯友宜說，社區篩檢對找到隱形傳播鏈非常有效果，目前北市也在做篩檢，雙北要持續努力篩。

另侯友宜也說，新北家禽合作社第三次篩檢508人PCR都是陰性，9日要有陰性證明才能進場，該做的防護與清消要更嚴格。