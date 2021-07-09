屏東一名莊姓男子，陪女友到屏東地院與其前夫黃男調解房子糾紛時發生口角，揮拳打傷黃男右眼，黃男視力從0.7變0.2，結果從一審到三審的量刑差別超大，關鍵就在於法官對於此案是普通傷害罪或是重傷罪的認定不同。

莊男前年3月陪女友到屏東地方法院調解委員會，與黃男進行調解，結果雙方在調解室外發生口角，莊男出拳打傷黃男右眼，還害黃男腦震盪住院4天，檢方偵辦後聲請簡易處刑，屏東地院簡易庭依傷害罪判處莊男拘役30天，得易科罰金；檢方認為量刑過輕，提起上訴。

二審屏東地院合議庭認為，莊男有傷害罪前科，又公然在法院施暴，打傷被害人右眼，致其視力從0.7減損至0.2，且根據醫院診斷資料顯示，黃男右眼視力已無法復原如初，左眼視力為正常的1.0，雙眼視差甚大，功能減損程度已達刑法「重傷」要件，改依傷害致重傷罪判處莊男3年6個月徒刑；莊男不服提起上訴。

高等法院高雄分院合議庭則認為，刑法重傷條件之一為「毀敗或嚴重減損一目或二目視能」，根據黃男就醫診斷紀錄及矯治現況，黃男視力並未完全失能毀敗，應尚未構成刑法所稱「重傷」要件，故撤銷二審判決，改依傷害罪判處莊男3個月徒刑，可易科罰金。可上訴。