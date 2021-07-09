桃園市一名郭姓男子，去年底入住北市某間旅館時，向熊貓訂了外送餐點，拿到餐點後看到沒有附餐具，加上外送員沒有解決他的問題，騎著車就要走，氣的跨站在外送員的機車上不讓他走，時間長達20分鐘之久，雖然警方獲報到場，郭男仍不讓步，最後被依妨害自由罪現行犯遭逮捕，台北地檢署9日將他依妨害他人行使權利強制罪嫌起訴。

這起霸佔外送員機車事件發生在去年12月21日，郭男當日入住北市松山區某旅館，晚上9時許向熊貓點了外送，外送員餐點送到後，郭男點餐時發現沒有附上餐具，當場要外送員負責，可是外送員認為是餐飲業者沒有附，不是他的責任，便騎車想走，沒想到郭男突然跨站在機車龍頭與坐墊之間，不讓外送員離開。

由於郭男堅持不讓外送員離開，外送員只好打電話報警，郭男見警察到場，仍然霸佔機車，警方拍攝蒐證後，將他以妨害自由罪現行犯逮捕。檢察官調閱相關監視畫面，認定郭男無故妨害外送員騎乘機車權利，調查後依強制罪嫌將他起訴。

據了解，郭男遭逮捕後向警方表示，叫外送就一定要附餐具，要不然消費者要如何用餐，當時因為不想回去跟旅店人員拿，才會要外送員負責，沒想到自己因此吃上官司。