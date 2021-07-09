日南派出所長邱量虔自掏腰包購買民生物資，幫助生活陷入困境民眾。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲警分局日南派出所長邱量虔得知熱心林姓民眾接獲訊息告知，大甲區順帆路潘姓男子因故，生活陷入困境亟需幫忙，邱量虔自掏腰包購買民生物資送至潘男家中解燃眉之急，而林姓民眾也備妥物資贈送，兩人舉動讓潘男配感窩心。

日南派出所所長邱量虔日前至分局開會甫返回駐地之際，得知有熱心林姓民眾臉書接獲友人訊息告知，一位住在大甲區順帆路潘姓男子，因故生活陷入困境亟需幫忙。

因林姓民眾為攝影大師，曾幫明星蕭敬騰等人拍攝MV，平時即熱心公益，想要幫忙，但擔心是詐騙訊息，遂透過任職刑事局國際科友人查證，再轉請台中市警察局刑事警察大隊警務員蔡蓮味協助了解。

46歲潘男日前因病在家休養，獨自一人居住在大甲區順帆路，臉書轉介關懷之際，適逢疫情無法外出生活陷入困難。

所長邱量虔便自掏腰包購買防疫物資及生活日常白米、泡麵、八寶粥幫助潘男解燃眉之急，讓生活無法自理的潘男不致斷炊，而林姓民眾也已備妥物資，準備共襄盛舉。

大甲警分局長李建興指出，若非林姓民眾提供訊息，日南所長主動關懷提供日常生活物資，潘男生活恐陷入困境。