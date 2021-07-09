描述一對平凡情侶從相識到相戀的5年時光的《花束般的戀愛》，在日本上映至今吸引超過280萬人次進場觀賞，蟬聯6週票房冠軍，突破38億日幣（約9.7億台幣），更拿下日本2021年上半年真人電影第二名，可說是近年來成績最亮眼的愛情電影。該片因全台三級警戒而延期上映，日前推出線上首映會，吸引超過百名觀眾搶先觀影，許多沒有參與到線上首映會的觀眾也紛紛許願能盡早在大銀幕上看到，對此，片商車庫娛樂也在宣布將於7月16日在全台影城上映。

片中使用了許多真實存在的「專有名詞」，男女主角喜歡的樂團及搞笑藝人、觀看的電影、閱讀的書籍漫畫、沉迷的遊戲等，都讓觀眾相當有親近感，開拍前，飾演女主角「八谷絹」的有村架純曾詢問編劇坂元裕二該片是什麼樣的作品，坂元裕二回答道：「這是一部像日記般的故事，某種意義而言，阿麥和小絹的相遇或許是悲傷的命運。」令有村架純印象相當深刻，她表示：「他們共享彼此所有喜愛的事物，可能也會成為之後被觸碰到時，一定會想起的存在。應該曾是自己喜歡的事物，卻成為有點難過的回憶，那種悲傷的感覺，我想只有坂元先生能夠呈現出來。」而男女主角日常的模樣也很貼近現代年輕人的相處模式，因此被喻為是共鳴度百分之百的戀愛故事。

有趣的是，菅田將暉多年前主動與編劇坂元裕二表示想要拍攝愛情片，而有了促成這次合作的機會，編劇坂元裕二笑說：「我原本以為菅田將暉是個可怕的人，應該看不起愛情片，第一次與他見面時，他瀏海很長，頭髮遮住了臉蛋，看起來不太想跟我接近的樣子。」讓對方聽了大噴笑，但其實大家都認證菅田將暉私下很喜歡跟大家玩在一起。對於本作的感想，菅田將暉則表示：「這是關於有明確喜好的人們的故事，我很喜歡這一點。現在充滿著各式各樣的文化，所以會不自覺追尋他人喜愛的事物。但『阿麥』和『小絹』在喜好明確的時期遇見彼此，所以才會深陷其中，因為有這樣的意涵，希望10多歲的觀眾也能看看這部作品。」更強調，不論是哪個年齡層的觀眾，一定都能找到自己與劇中角色的共鳴之處。

該片劇情講述因錯過末班車而偶然相遇的山音麥（菅田將暉 飾）與八谷絹（有村架純 飾），因為興趣喜好太過相似，讓兩人瞬間墜入情網，在大學畢業後一邊打工一邊展開同居生活。不管生活中發生什麼變化，兩人都以維持現狀為目標，同時努力尋找正式的工作。在工作漸漸步入軌道後，兩人的關係也開始產生了變化，就這樣不知不覺過了5年。