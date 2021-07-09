數字科技（5287）公告6月營收1.23億元，較去年同期減少4％；第二季營收為4.01億元，年增5％，創歷史同期新高，同時推升上半年累計營收7.92億元，年增率7％，亦為歷年同期新高。

數字科技表示，台灣三級疫情警戒持續延長，經濟活動低迷，但數字科技仍維持營運穩定健康，其中8591寶物6月營收月增近3成，主要是因為居家防疫時間大幅增加，帶動線上遊戲交易成長。此外，8891汽車交易持續提供海量汽車資訊及影音等多元化內容，維持網路刊登量穩健，帶動8891汽車交易6月營收較去年同期成長8％，加上數字科技4、5月營收亮眼表現，推升第二季整體營收及上半年營收雙創歷史同期新高。

疫情期間，數字科技旗下591房屋、8891汽車、518熊班、Tasker出任務及結婚吧共五大站台，分別推出不同的優惠刊登方案，包含自動免費延長刊登套餐天數、贈送徵才方案最高30天優惠等，給出更加彈性的選項，進而提高用戶黏著度。

展望後市，因新冠肺炎加速全球數位轉型，資訊服務瞬息萬變，數字科技表示，目前集團擁有超過千萬會員人數，加上持續發展多元且便利的服務，目前以壯大台灣資訊服務市場版圖為先，透過垂直與橫向發展模式，期許用網路改變生活，除591、8891與8591等高市佔率站台，亦積極強化518熊班、小雞上工、Tasker出任務及結婚吧等站台的曝光，以期擴大市場佔有率，公司中長期營運展望正向。