對於總統蔡英文於6日發表談話指出，「畢竟裝在瓶子裡的疫苗，不會產生抗體，打進身體裡的疫苗，才能夠保護你和你的家人」。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，「這種話總統也在講？也講一句比較有知識的！怎麼講這種話？」

總統蔡英文於7月6日發表談話指出，「在疫苗供給逐漸穩定後，我們已開始擴大施打的作業，拜託國人踴躍接種。畢竟裝在瓶子裡的疫苗，不會產生抗體，打進身體裡的疫苗，才能夠保護你和你的家人」。

美麗島電子報董事長吳子嘉8日在《關鍵時刻》政論節目中表示，「疫情到了尾聲，另外一種經濟的災情正在大量上升，然後政府沒有辦法救這個東西」，「陳時中現在怎麼講？再忍耐一下」，「臺灣只有兩個選擇，一個就是病死，一個就是我現在沒有工作，我餓死怎麼辦？現在一大堆人要餓死你知道嗎？問題在這裡啊！」

「你當部長講一句話而已，你知道那個小商店沒有飯吃，失掉工作，沒有頭路的有多少人？多少千人？多少萬人嗎？」

對於蔡總統講「裝在瓶子裡的疫苗，不會產生抗體，打進身體裡的疫苗，才能夠保護你和你的家人」，吳子嘉認為，這好像講給小學生聽的話，「我難道不知道疫苗打進去會有效？放在瓶子裡面沒有效？這種話總統也在講？你也講一句比較有知識的！怎麼講這種話？」