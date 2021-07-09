日線已連3黑的韓股，9日因擔憂疫情一發不可收拾，大盤疲弱不振，最後收3,217.95點，下跌34.73點或1.07%。韓股周線跌2%，並創自2月底以來最低。同時，韓元走貶，韓公債殖利率則上升。外資大賣1.33兆韓元。

三星電子跌0.63%，SK海力士跌1.65%，LG化學跌3.03%，Naver也跌1.54%。

根據韓國官方最新統計，9日當地每日新確診者數目，創2020年爆發新冠病毒以來最高。因此，在這第4波疫情衝擊下，韓國政府也決定祭出最嚴格社交禁令來對抗。

Daishin證券認為，因為新興市場疫情升溫，故市場資金流向相對穩定資產。韓國疫情嚴峻，每日新確診者創新高，社交禁令已提升至最高等級。

一美元可兌1,149.1韓元，韓元貶值0.36%。

韓國3年期公債殖利率漲1.6基本點至1.375%，而10年期的也升2.8個基本點至2.032%。