台塑四寶對於第三季展望釋出最新看法，台塑認為，單季營收將低於第二季，南亞則看好持平，台化則認為，若是油價堅挺，國際貨運順暢，第三季營收有機會優於第二季，惟第三季台塑、南亞、台化等均有轉投資台塑化現金股利入帳，獲利成長動能可期。

台塑(1301)表示，預期歐美疫情解封後消費需求大幅提升，且第3季為石化產品傳統旺季，有利需求增長，加上近期原油價格穩步上漲，且進入亞洲輕裂廠密集歲修期，市場供給減少，可望支撐石化產品價格，不過，台塑第3季開工率低於第2季，產銷量減少，因此，預期營業額將比第2季衰退，但由於PVC、EVA及AN等產品 仍處高價位，本業獲利尚佳，加上轉投資台塑美國OL-2於7月完成歲修，獲利將優於第2季，且第三季有30億元現金股利，將帶動營運可望維持高檔。

南亞(1303)表示，7月電子材料營收維持高檔，化工與塑膠加工產品營收微幅成長，整體營收較6月略增，展望第三季，受惠電子材料(銅箔基板、銅箔等)及電路板市場需求旺盛 ，且公司產能提升，外售量增加，對營收與獲利均將有極佳的貢獻；聚酯產品營收穩定，但丙二酚因部份產線 歲休及受價格下跌影響，營收減少，整體來說，預估營收將與第二季持平。

台化(1326)表示，第三季是傳統旺季，目前的看法雖然不是很樂觀，但是也不會太悲觀，主要是歐美國家解封所帶來的商機，加上8月步入旺季，市場需求存在，另外，大陸因新產能未如期開出，使得社會庫存不高，近期雖然石化、塑膠產品市場呈現觀望保守，但是價格卻也僅僅緩跌而未崩盤，預估在大陸內需及美國兩大需求下，對市場可以改善。整體來說，7月合併營收預估將略低於6月，主要是各項塑膠價格下跌，價差影響所致，第三季合併營收預估也是略低於第二季，還是受到售價差影響，售量雖有定檢但仍然稍有增加，若是油價堅挺，國際貨運順暢，產品價格可以提升，有機會優於第二季。

台塑化(6505)表示，7月初OPEC產油國舉行會議，但沙烏地阿拉伯與UAE針對產量基準線沒有達成共識，7月5日產油國取消會議，使8月後增產政策尚未決議，目前市場等待產油國進一步動作，短線油價波動增加。市場預估目前原油供需短缺約250萬桶/日，若產油國維持初步協議 每月增產40萬桶/日，原油庫存將持續去化，夏季油價保持強勁；若產油國合作破裂，各國開始大幅增產，油價將轉為下跌。台塑化預估煉油廠煉量隨著7月RDS#2復工，逐步提升煉量，第三季平均45.3萬桶/日，輕油裂解廠OL#1將於7月中定檢結束，預計第三季平均產能利用率為96%。