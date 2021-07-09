全球半導體需求強勁，全台相關科技大廠積極擴廠，混凝土市場需求強勁。由於連月梅雨、豪大雨，混凝土出貨稍減，國產(2504)6月合併營收16億元，月減13.3%、年增5.25%；第二季合併營收54.85億元，年增20.24%，上半年營收有105.78億元，年增幅度達24.5％。

國產在科學園區周邊設置了新竹、台中、新市、岡山等主力廠，主力廠配合區域3~5協力廠，形成區域聯防與營運營利優勢。國產指出，即使面臨超過一個多月的梅雨豪大雨，影響混凝土出貨，6月營收表現仍穩健，年增幅度達5.25％。

半導體產業是台灣經濟基石，據工研院統計，2021年台灣半導體產值估計可達3.8兆元，創下全新里程碑，在台積電帶頭擴產的效應下，聯電、力積電、美光等半導體廠商都加碼擴大投資。國產指出，全台相關科技大廠在竹科、竹南科、中科、南科、路竹科等擴廠興建，產生龐大的混凝土需求，國產在混凝土供應方面不僅市佔領先、並擁有全台業界最多廠區通路優勢，對營運有助益。