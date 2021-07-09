北市微解封指引。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

中央宣布13日起微解封，台北市長柯文哲9日指出，大家內心期待解封，但一不小心印度變種病毒還是會溜進來，雖然微解封，但北市餐飲只能外帶、外送，仍嚴禁內用，電影院全面戴口罩、採梅花座，同樣不准吃東西，他認為北市確診個案還有相當的數量，不宜貿然開放。

柯文哲今午主持防疫記者會，他提到北市7家醫院免費PCR檢測，昨天有2719人篩檢，結果抓到7人陽性，數量還是不少，代表社區裡還有潛伏感染源。

他指出，大家關心微解封，但看到日本東京在昨天又宣布第4次緊急事態宣言，重新加強防疫措施，今天也發生民眾自印尼入境，住在集中檢疫所期間出現症狀，經PCR驗出印度變種病毒。

柯文哲表示，大家內心期待解封，不過，觀察周邊國家，若日本還要第4次緊急事態宣言，台灣現在靠的是邊境防疫措施，不小心印度變種病毒還是會溜進來，這次雖然有攔住，但百密一疏，時間拉久了還是有危險。

他說，中央宣布13日後微解封，北市考量後有些原則，脫下口罩群聚吃飯一定擺最後面開放，沒辦法，因為這在科學上是最危險的狀況，從北市很多確診案例也是這樣，吃飯時一次群聚感染，所以13日後，餐飲仍然只能外帶、外送，還是嚴禁內用。

柯文哲強調，北市開放的邏輯是有涉及民生經濟、社會運作的優先，比方學校要進入操場運動，不涉及商業就不准，學校內公托可以先開放，雖然有的優先開放，但也要有配套措施，比如公托雖然開放，工作人員都要先打疫苗，防止被感染，或身障日間照護所也會降載，不要第一天就滿編作業，不管是照顧者或被照顧者都要先打疫苗，在這原則下，百貨賣場、市場、夜市現階段還是禁止內用，只能外帶、外送，面罩、口罩還是要戴，健康監測也要做到。

他認為，校園操場不是民生必需所以暫不開放，兒童樂園、動物園、天文館、青發處也不開放，圖書館採讀者不入館，借書還書可利用超商，或先預約後到館取書，也可多多閱讀線上電子書。

至於電影院，柯文哲說，原則全面戴口罩、梅花座、不准吃東西，要有實聯制，北市不會一下子開放，就算開放也要慢慢放寬，必須且戰且走，畢竟中央公布北市還是有新增19例確診，普篩抓一抓就超過10例，還是有相當數量的情形下，不宜貿然開放。