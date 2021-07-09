台北市環南市場2次大規模PCR篩檢結果出爐，共新增3名確診、1例舊案，其中有2人CT值偏低。台北市長柯文哲指出，近期發現有個案再度感染的狀況，且染疫3個月後，還是有再次感染可能，目前台灣已有1萬多人染疫，建議要把這些人註記起來，日後再補打疫苗。

柯文哲指出，無論快篩或PCR，檢查結果為陰性代表「你現在沒感染」，不保證未來幾周也沒有感染，做普篩也只是橫斷面檢查，也因打疫苗是終極解決方案，在市場首度大規模快篩時，他就發現每周照樣做會搞死大家，所以最後還是全面打疫苗，但攤商1日接種疫苗後，至少要等2周才有抗體，也就是15日才會看到效果。

「現在有遇到很多，過去感染但PCR檢查一直是陽性。」柯解釋，數據顯示，多數人在感染10天後傳染率就很低，台灣是用17天當標準，因此從發病到滿17天後，會對病患再度檢測PCR和CT值，如果CT值大於30就視同陰性處理，但這些人好像以後可能會再次感染。

柯說，原則上是感染後6個月要再打疫苗，確認他們不會再感染，所以感染過的人經過隔離期之後，傳染他人的機會不大，但他們可能過3個月後，好像還會再度感染，目前台灣已經有1萬人感染，這些人都要去做註記，日後要再補打疫苗。