鈴木保奈美在劇中化身主張「一妻多夫制度」的成功女性。（八大提供）

小雪在劇中飾演涉及殺害男友而被起訴的死刑犯。（八大提供）

廣末涼子在劇中飾演個性冷酷的法官。（八大提供）

經典日劇《王牌大律師》續篇《王牌大律師Ⅱ》中，堺雅人、新垣結衣再度攜手合作，除了原班人馬回歸飆戲，第二季裡加入重量級大咖明星，包括鈴木保奈美、廣末涼子、小雪等，都曾是演過經典日劇的代表性人物，女神輪番助陣，讓觀眾及粉絲看得相當過癮。

《王牌大律師Ⅱ》劇情描寫一直維持勝訴的法律界傳奇人物堺雅人，面對從他的法律事務所實習結束、創辦個人事務所的新生代律師岡田將生，師徒兩人將為法律案件展開一連串的機智對決。在《東京愛情故事》只對「完治」痴情的「莉香」鈴木保奈美，在《王》劇中化身主張「一妻多夫制度」的成功女性，鈴木保奈美曾對媒體透露，這個角色很不可思議，不僅才貌全雙，怎麼看就是一位好女子，另外，能和堺雅人同台合作，表示光是看到他的演技就令她開心滿足。

曾與國際巨星湯姆克魯斯合作電影《末代武士》的小雪，在劇中飾演涉及殺害男友而被起訴的死刑犯，她向堺雅人提出委託，希望他能擔任自己的辯護律師，而這也是她時隔8年後和堺雅人再度合作。在幕後花絮裡，小雪不苟言笑的冷面神情，氣場強大，堺雅人及新垣結衣竟相繼受影響，一和小雪對戲就頻NG，男女主角緊張心情表露無遺。另一亮點人物則為特別演出的廣末涼子，她在劇中詮釋個性冷酷的法官，是堺雅人的天敵。廣末涼子曾經提及當時拍攝過程中，看著堺雅人的表情時，會情不自禁地笑場，對戲過程得拼命忍住。

《王牌大律師》相隔一年多後推出《王牌大律師Ⅱ》，原班人馬再度聚首拍戲現場，堺雅人和新垣結衣原本還以為有熱情的歡迎、寒暄，結果當下是立刻直接進入開拍，兩人忍不住開玩笑說，有點小意外。新垣結衣笑說，唯一讓他們有回歸感的是劇組化妝師，一邊化妝一邊感受到對方滿滿的期待與興奮感，堺雅人幽默回應說，乾脆他們就請化妝師吃飯好了。該劇11日在八大戲劇台播出。