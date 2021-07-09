本屆東京奧運桌球運動多了混雙項目，中華隊派出一姊鄭怡靜搭配新台灣一哥林昀儒，雖然兩人年紀有段差距，但經過近兩年的配合之後已有絕佳默契，雙方在今日的線上訪問時互相稱讚對方，同時也期許能在東奧聯手奪下獎牌。

現年19歲的林昀儒，2017年就開始成名，多次在國際賽拿下好成績，2018年雅加達亞運與老大哥莊智淵合作摘下團體賽銅牌。而性格靦腆的林昀儒也數次獲得國際桌總(ITTF)的重視，並且給他取了「沉默殺手」封號。

由於東京奧運增設了桌球混雙項目，因此中華桌協刻意安排林昀儒與鄭怡靜搭檔，而且不斷利用國際賽來進行磨合，兩人在2019年先後奪得阿曼、中國、香港三場公開賽冠軍，早早就取得東奧入場券。

去年因為爆發全球性新冠肺炎疫情，東京奧運被迫延遲1年，林昀儒與鄭怡靜等中華隊好手們都只能閉門苦練，如今即將踏上征程，對於林昀儒而言是全新開始也是極限挑戰。

屆時必須身兼男單、男團與混雙三項賽事的林昀儒表示，目前每天都要練習超過5個小時，教練在平時訓練的時候會針比賽情境進行模擬對抗，這些日子以來技術方面提升不少，到時候上場惠要求自己平常心，打好每一場比賽。

平時沉默寡言的林昀儒是如何抗壓解悶的？林昀儒說，喜歡玩模型汽車、吃美食、聽音樂，尤其是賽前最喜歡聽嗨歌，可以讓自己的情緒活絡起來。

對於29歲老大姊鄭怡靜，林昀儒笑稱，一開始很怕她，隨著慢慢接觸，一起訓練，現在感覺她的脾氣很好，彼此間也很有默契，希望第一次參加奧運就能站上頒獎台。

鄭怡靜表示，「昀儒是非常害羞、內向的小朋友，兩人一開始也會有不合的時候，轉折點在有一場比賽輸了，當下我沒說話就離開場地，昀儒來找我，我們敞開心暢談2多小時，雙方隔閡也就此消除，現在兩人可以聊得很多，而且還會上網看喜歡的東西，他還會買東西給我和教練。」

鄭怡靜說，四年前是跟著學姊前往里約，這次變成我帶領學妹遠征東京，心境上完全不同，單打賽事希望能突破上屆成績，但對於混雙就有很高的期許了，畢竟這是奧運史上第一次，有著特殊意義。」

鄭怡靜開心表示，平時食量很大，吃很多，有時候晚上也吃消夜，但體重卻一直掉，沒有達到教練的要求，導致不斷被教練叨叨唸，吃不胖也沒辦法啊！

談到林昀儒，鄭怡靜就像是鄰家姊姊般說，「昀儒有絕佳天賦，更肯刻苦訓練，球場上又能保持冷靜，他有很多我值得學習的地方。」

對於日本政府、國際奧會、東京奧運籌委會宣布比賽場地不開放觀眾的決定，鄭怡靜表示，如果有觀眾的話，整個比賽氣氛就會很熱鬧，但目前東京疫情那麼嚴重，不開放觀眾對我們而言比較安全。