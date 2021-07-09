監察院今天公布最新一期廉政專刊，行政院前秘書長林益世因收賄遭判刑，其擔任立委期間，2011年財產異常增加，達1580萬元財產來源不明，監院經了解認為其理由不足採信，6年前開罰林益世120萬元，林不服提起訴願，遭決定駁回，後提行政訴訟，年初遭判決敗訴，今年1月7日確定遭罰120萬元落幕。

根據監院發布的179期廉政專刊，在公布公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單中，除了林益世確定遭罰120萬元，台北市民政局長藍世聰2016年11月1日申報公職人員財產時，短報妻子財產達3989萬6178元，今年1月也遭處15萬元罰鍰。

此外，蔡英文總統表姊夫、最高行政法院院長吳明鴻與妻子林美珠，共同申報位於台北市大安區的1筆土地與建物，取得價格分別為1379萬餘元與49萬7600元；另有存款1070萬餘元與10張保單，其中9張為儲蓄險，1張為投資型壽險；既無債務，也債權申報、事業投資等。