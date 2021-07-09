花蓮縣第3批莫德納疫苗將於10日開放網路預約、12日開放電話預約。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣第3批莫德納疫苗將於13、14日接種。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮孕婦可向醫院預約接種莫德納疫苗。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣莫德納疫苗打氣旺，8日替13鄉鎮市71歲以上非原民長者及61歲原民長者施打疫苗，接種率達97％，縣府9日也宣布，第3批逾15000劑的莫德納疫苗抵花後，將下修接種對象年紀至65歲及55歲，10日起開放網路預約，電話預約則在12日開放，預計在13、14日接種。

縣長徐榛蔚說，第2批莫德納疫苗共替8483人接種，全縣施打率高達97％，感謝願意走出家門接種的長者，目前為止未有不良反應的消息傳出。第3批共15820劑9日抵達花蓮，將擴大接種者年齡，下修至65歲以上非原民長者及55歲原民長者，10至12日開放預約。

10日起上午8點開放網路預約至接種前1天的下午4點，24小時不停歇，電話預約則在12日開放至接種前1天，時間則為每天早上8點下午4點，不過當天只能預約隔天接種的時間，13、14日的施打地點和8日一樣。

徐榛蔚鼓勵民眾多加利用網路預約，她說，政委唐鳳的預約系統也都採用網路，沒有使用電話，如果長輩不會使用網路，可請家中子女幫忙，亦可學習使用科技。孕婦若要接種莫德納疫苗，則可電洽慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院、鳳榮分院、玉榮分院及玉里慈濟醫院。

此外，花蓮今天仍維持零確診，累計68例中，剩下1位重症患者仍在醫院治療，防疫旅館內則有47位從國外回來的居家檢疫者，前往篩檢者的結果皆為陰性。不過昨日又有26件函送裁處，且全數皆為未佩戴口罩，徐榛蔚也說，目前仍是三級警戒期間，民眾千萬不可掉以輕心，別和自己荷包過不去。