海地總統摩依士（Jovenel Moïse）遭刺殺，全國陷入戒嚴狀態，距離摩依士遇刺官邸僅2公里遠的我駐海地大使館，疑似成為兇嫌藏匿地點，海地警方在當地時間8日下午展開行動，逮捕11名武裝份子。

摩依士總統於7日凌晨在官邸遭刺身亡後，海地警方即封鎖該區域街道並逐戶搜索追緝歹徒。外交部表示，我國駐海地大使館與摩依士總統官邸同位於貝松市（Pétionville），相距約2公里，大使館雖聘僱有專業保全人員看守及設置相關防護設施，但同日仍遭至少11名疑似犯案的全副武裝歹徒強行入侵藏匿。

外交部指出，我國大使館7日起因海地總統遭刺殺事件，為顧慮安全而暫時關閉，駐館同仁全部採居家上班，僅有保全人員看守。海地警方接獲報案通知，經我方同意後，派警員進入我國使館圍捕犯嫌，並在未有發生衝突情形下順利制伏歹徒。我國駐海地大使館未有重大財務損害，人員均平安。外交部已請駐海地大使館加強使館及人員的安全防護，並再次對歹徒潛入我國大使館及破壞部分設施等暴行表達我國嚴正譴責。

海地是西半球最貧窮的國家，政局不穩，暴力活動猖獗，就連外國使館人員都成為歹徒的目標。一名曾在2年前外派海地出差的網友發文表示，「當時有一個國外技術團的加拿大人，當場被槍殺死亡，而智利大使在另一個工區視察也被開槍脅持。」此外，2012年智利駐海地大使館武官在首都太子港遭不明人士槍殺。

台灣「帽子大王」、前三勝製帽董事長戴勝通在扁政府時期響應政府政策，赴海地投資設廠，豈料隔年海地政變，工廠幹部被綁架，最後只好黯然關廠，導致自身負債上億元，連帶創立35年的企業走上歇業的命運。