指揮中心8日宣布三級警戒再度延長至7月26日，7月13日部分場所則有條件微解封，其中國內旅遊可以9個人坐一輛車出去玩，但仍不准5個人在室內群聚，作家苦苓對此不禁表示，這是什麼狀況？

苦苓9日在臉書貼文表示，「三級鬆綁：國內旅遊現在可以9個人坐一輛車出去玩，卻仍然不准5個人在室內群聚，請借問這是什麼狀況？」

網友紛紛說，「這是什麼微解封！？只更造成人們的不便！政府的政策好像快支持不下了，感到真的很亂，真的很糟糕。」、「看到規定時，當場哀鳴，非常不解。」、「我真的聽不懂政府在說啥？」、「這個微開放的政策，我也感覺很疑惑。」、「室內跟戶外之差別。」、「救部分人的經濟。」、「車內不算是室內？」、「現在是微解封的2.87級...」。

也有人認為，「室外就10人以下，9人旅遊含領隊及司機，剛好一台9人座休旅（戴口罩），吃飯、住宿都要拆開至少5人以下，感覺也蠻合理的。」、「防疫靠的還是每個人的操守和自律，對不守規矩的人什麼規定都沒用。回顧3+11事件就是一個活生生的例子。」、「不放心可以自己約束，不要什麼都要靠(北)政府。」

而對「微解封」禁止室內5人群聚，卻開放9人出遊，陳時中今天在疫情記者會表示，這兩者並沒有特別的關聯性，增加一個人就是增加感染機會，就是希望少一點人聚集而已，因為室外流通性大，但室內卻相對比較小。