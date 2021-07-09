受疫情衝擊，特力（2908）集團6月合併營收36.2億元，較去年同期減少6.4%。特力營收主力貿易事業因貨櫃塞櫃等因素，6月營收較去年同期持平，台灣零售事業則因三級防疫年減，唯累計1-6月上半年總體營收仍有9.14%成長。

特力綜觀營收結構，6月貿易營收為新台幣21.7億元，占整體營收比重60%；零售營收為新台幣11.5億元，占整體營收比重32%。

其中，6月貿易營收幾乎與去年同期持平，累計1-6月營收127億元，較去年同期成長16.4%，顯示特力貿易出貨成長動能依舊穩健。且隨著歐美解封步調加快加大，全球經濟持續走揚，特力貿易事業下半年接單依舊暢旺。

台灣零售6月營收11.5億元，較去年同期衰退，特力指出，自5月中旬疫情進入社區感染階段，全台防疫三級警戒持續延長下，民眾配合防疫政策減少外出，來客數下滑，零售業績相對較去年同期減少。

而面對台灣零售5、6月業績受到民眾減少社交與外出衝擊，特力迅速啟動調整線下門市與線上通路的資源分配，且攜手外送平台foodpanda，以滿足顧客多樣化的外送需求。後疫情時代，隨著民眾在家時間變長，提升居家生活品質成為生活新常態，將持續帶動線上線下居家產品服務，成就下一波銷售成長動能。