美食-KY（2723）結6月份營收16億元，克服亞州市場疫情升溫的影響，較去年同期逆勢成長5%，累計今年前6月營收達97.51億元、年增6.84%。

展望後市，美國與大陸經濟已開始復甦，台灣微解封曙光初露，疫苗接種率也持續上升，法人認為餐飲行業應已度過最嚴峻的挑戰，今年下半年預期85度C將發揮連鎖品牌的資源以及優勢，在疫情後搶攻市場，擴大佔有率，強化營收動能。

法人原認為，大陸景氣放緩、台灣又全面實施三級警戒的雙重挑戰下，六月份兩岸餐飲業的營收難免大受影響；但分析美食-KY最新的營收數據以及門市表現，85度C大陸門市的同店營收仍然穩定，台灣市場的整體買氣更相對抗跌，帶動合併營收寫下連續五個月成長的佳績。

法人指出，大陸市場受到疫情反彈影響，限制了餐飲行業的復甦，六月份的服務業PMI（採購經理人指數）更寫下14個月以來的新低；但當地85度C門市仍逆勢繳出同店銷售正成長，優於多數大型連鎖品牌，可見基本面持續穩健。法人觀察，邁入夏季後，85度C新品動能由冷飲接棒，延續由去年秋天蛋糕產品線開始啟動的質量升級戰略，帶動門市來客數較前月份逆勢上升。搭配六月份升級優化的線上會員以及行動點餐小程序，令法人更加看好下半年的營收及展店動能。

在台灣，美食-KY優化消費者體驗、提升咖啡市佔率的計畫並未受到疫情影響，6月1日正式推出全台跨店寄杯服務。85度C會員可透過APP線上購買咖啡，更能在全台400多間門市領取；一次購買多杯，還可以轉贈分享給好友，快速又方便。法人指出，台灣的現煮咖啡市場競爭激烈，講求便利性的跨店寄杯更是兵家必爭；85度C憑藉明確的市場定位，可望後發先至，搶下更多市場份額。儘管六月份全台實施三級警戒，整體餐飲服務業的來客數大幅滑落，但根據法人觀察，85度C在台灣的產品結構有不少是來自蛋糕及麵包，影響相對有限。再加上開放式的門店空間及外帶為主的消費型態，也有助降低營運衝擊。但台灣市場的關鍵指標仍在於何時解除疫情管制措施，以及疫苗普遍施打的時程。

在美國市場，儘管加州、德州熱浪來襲，甚至連西雅圖、波特蘭等地都創下40度以上的破紀錄高溫，降低消費者購買烘焙商品的頻次，但趁勢推出的夏季蔬果飲品也大獲好評，適度彌補烘焙淡季的業績，美國市場的營收也維持較去年同期大幅成長。法人觀察，85度C美國銷售表現亮眼，不單單只受惠解封商機；趁勢研發的麵包及咖啡新品，都是領先其他烘焙同業的關鍵，也可望在疫後搶占更多市場份額，貢獻未來營收成長量能。