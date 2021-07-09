中光電（5371）公佈6月份自結合併營收約41.74億元，在兩大產品線出貨上揚帶動下，較5月份成長12%，並較去年同期成長11%。第二季自結合併營收116.5億元，雖然受到供應鏈與航班、貨櫃短缺干擾，仍較第一季成長16%，並較去年同期成長10%。累計上半年合併營收為216.73億元，年成長14%。

由於季底效應，影像產品6月份出貨量約10.6萬台，月成長59%；合併營收則約13.74億元，月成長38%。由於各類燈源及應用別產品線出貨皆上揚，影像產品第二季出貨量達21.7萬台，營收則約31.13億元，分別較第一季成長10%及7%，並較去年同期分別成長12%及11%。展望7月份，預估影像產品出貨量在6月季底效應後將暫呈現下滑走勢，但由於高階產品出貨比重將持續增加，可望帶動ASP大幅成長。

節能產品6月份合併營收約20.33億元，較5月份及去年同期分別成長9%及6%，主要係TV及NB機種出貨增加。6月份大尺寸TV及PID營收約為3.95億元，月成長32%； Monitor產品營收則約4.36億元，月增5%；NB機種營收約10.21億元，月增6%；Tablet機種營收則約0.63億元，月減20%。

總計節能產品第二季合併營收約58.29億元，季增14%並較去年同期增加3%。累計上半節能產品合併營收約109.43億元，出貨量則約2658萬片，分別較去年同期成長10%及29%，主要係受惠於宅經濟與教育需求帶動TV/PID及NB機種出貨成長。展望7月份，TV需求旺季出貨量增但整體海運缺櫃等問題尚未舒緩，NB則仍有缺料疑慮，預估節能產品整體出貨量相較6月份持平。