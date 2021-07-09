中市大里區立德里長江和樹表示，應該全台都有這樣狀況，希望教育部能好好從新評估，創造雙贏。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

新冠肺炎三級警戒，全國各級學校包含公私立幼兒園5月中旬起，都已停止到校上課，台中大里一位家長收到兒子就讀的私立幼兒園收費單，欲收取6、7月的雜費共1萬8百元，這位爸爸氣得到網上發文抱怨，幼兒園方面表示，是依法收費，中市教育局說明，按教育部規定學雜費，不用退費給家長，不過這規定，讓很多家長無法接受。

台中一位市民，日前在臉書《爆怨2公社》貼文表示，6、7月孩子沒去幼稚園上過一天課，卻收到幼稚園的繳費通知單，內容還寫到，配合政府政策，疫情期間不收代辦費，但學雜費是支付教保活動相關人事、行政等等費用，依照規定可收，「否則本園確有難以發放員工薪資之窘境，且本園幼教老師生活必陷入困境。」問大家會不會繳？

9日事件中的羅先生現身表示，三級警戒後小孩子就沒去上學了，也沒有使用園方資源，也沒有線上課程，卻還要收費，這樣不合理，雖然園方表示2個月學雜費1萬8百元，若早繳可以只繳8千元，但還是不能接受，況且小孩子沒上學後，就請了無薪照顧假，根本沒收入，5月沒退費就算了，現在連7月都還沒過完，還要跟我收費，且這些經營上的問題，應該是老闆自己責任，怎麼是找家長呢？

新冠肺炎全球流行，台灣三級警戒，幼兒園停課後，傳出仍收學雜費，引家長投訴。（示意圖／黃國峰攝）

該幼稚園余姓園長表示，按照教育部的規定，是可以收雜費來當作員工薪水及各項費用的開銷，且本園的學雜費不是在學期初就收，而是按月收，根據勞動部規定，疫情期間不能放老師無薪假、不能減薪，且老師也不是沒工作，他們會與小孩電話互動、備課等等，有些家長還是會把小孩送來托育，且光是每月薪資支出就將近200萬，我們也有考量家長情況，給予優費。

中市教育局指出，按教育部規定，幼兒園收費中，學費及雜費為入園時即應繳交的費用，支用於人員薪資等人事費用及設備、場地租金等基本維運費用；防疫期間，幼兒園應配合部分家庭需求提供教保服務，確實有相關必要支出，因此幼兒園因疫情停課期間，依規定未要求退還雜費給家長。教育局強調，將確實督導幼兒園依相關規定辦理，並鼓勵幼兒園於規定範圍內，酌情給予家長優惠措施。

大里區立德里長江和樹表示，陸續有里民來向他反應，上私立幼稚園疫情期間沒上課，卻還要來跟家長收費，很不合理，百餘位家長紛紛在自己的私群發聲，表達不滿，也有不少家長表示，擔心與園方翻臉，疫情後幼稚園不再讓他的小孩去就讀，到時怎麼辦？希望教育部能好好從新評估，創造雙贏。