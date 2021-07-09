全台三級警戒再度延長至7月26日，連江縣旅行商業同業公會宣布取消接團至7月31日，疫情期間初步統計至少有1萬783名遊客取消行程。連江縣交通旅遊局長林長青指出，一切以防疫為優先，預計8月以後開始迎接遊客，北竿機場將於17日恢復起降。

連江縣長劉增應今（9日）下午主持防疫會議，無新增本土個案及居家隔離者，劉表示，從台灣確診案例中分析，疫調、匡列及擴大篩檢相當重要，才能找出隱性傳播鏈，針對微解封的狀況還是以防疫優先，讓地區交通慢慢恢復。

劉增應也說，已發文給中央流行疫情指揮中心，台灣尚有零星本土個案，機場、碼頭快篩仍要持續，所有到馬祖旅客都須經過快篩。

此外，依據連江縣旅行商業同業公會統計，從5月12日至7月31日，馬祖各大旅行社退團人數總計達1萬783人，其中包括探索夢號郵輪報名的650人。

林長青指出，中央流行疫情指揮中心宣布微解封相關政策，馬祖至7月底前持續暫停接團，一切都以防疫優先，但8月將開放4至9人的旅行團，一切依據CDC規範辦理，此外，已協調航空、海運業者，南竿機場將增班，北竿機場預計17日恢復起降。