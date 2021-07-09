疫情指揮中心宣布7月13日以後三級警戒管制「微解封」，但資深媒體人趙少康直言，這次內容複雜又不切實際，且鬆綁的產業和標準也很奇怪。他認為，這是「考慮經濟而非防疫，看不到專業公衛考量」。趙少康並強調，「政府為化解人民與商家怨氣，只好創造微解封新名詞硬幹，卻把責任甩鍋人民」。

趙少康9日在臉書貼文指出，封城時間越長，「餓死」而不是病死的人越多，但是在國內疫苗覆蓋率這麼低、指揮中心在經濟考量下做出鬆綁決策，「微解封」最後可能一場空，很快就會因為疫情再度爆發，全台重回三級甚至更高強度的警戒管制。

趙少康指出，「微解封」規定會引發人民不滿，除了內容複雜又不切實際，令商家面臨隨時可能被開罰的憂慮，鬆綁的產業和標準也很奇怪，才會讓有小朋友的家長質問，安親班不開、健身房卻可以開， 難道要把小孩送到健身房？雖然盡早解封恢復經濟活力、降低無薪假人數很重要，不過這次「微解封」是考慮經濟而非防疫的解封 ，看不到專業的公衛考量，是為了經濟、生計迫不得已的決策。

趙少康進一步表示，正因為「微解封」決定太不專業，導致各地方政府出現不同調，桃園第一時間宣布夜市仍禁止內用後又改口，新北市決定餐廳與夜市仍只能外帶，台中、嘉義的夜市都禁止內用，連高雄都「還在討論」，最後逼得蘇貞昌今天趕緊出面強調上路前會滾動式修正。

最後，趙少康強調，追根究底，疫苗打得不夠快，覆蓋率只有13%是令人無法放心的主因，蔡政府再度讓人民兩難，進沒有疫苗而退失去經濟。「為了化解民眾與商家悶太久、快斷炊的怨氣，只好創造微解封新名詞硬幹，把責任甩鍋人民，等於要大家自己看著辦」。