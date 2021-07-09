(19:15更新)，雲林、嘉義縣市宣布禁止內用。

(18:30更新)，竹竹苗達共識，全面禁止餐飲內用。

中央拍板定案，三級警戒繼續延長至本月26日，但13日起開始「微解封」，部分防疫政策鬆綁，給予彈性，各地政府也紛紛宣布應對方案，以下為六都部分整理：

《六都》

台北市：餐飲全面禁止內用；校園操場、兒童新樂園、動物園、天文館與青發處不開放。

新北市：餐飲禁止內用，違者最重罰1萬5，電影院也維持停業。

桃園市：4大夜市恢復營業，但維持外帶，餐廳內用則視疫情程度調整；校園操場、公園開放民眾運動，但設備不開放，禁止群聚。

台中市：夜市適度鬆綁，但餐飲內用、邊走邊吃仍嚴格禁止。

台南市：為六都中唯一開放餐飲內用縣市。

高雄市：餐飲禁止內用，逐步開放各運動場以及廁所，但相關設備每15分鐘必須清潔一次，公園設施使用後也需要消毒，無法執行者不予開放。

《其餘縣市》

基隆市：餐飲禁止內用，廟口夜市保持停業至26日，愛四路夜市可復市，但禁止邊走邊吃；活動中心、校園操場持續關閉，觀光區開放至下午4點，但禁止水域活動。

新竹市：餐飲禁止內用，市場內也不行試吃，校園戶外空間也不對外開放。

新竹縣：夜市禁止內用、試吃，第2運動場重新開放，但進行實聯制，人數上限200。

苗栗縣：縣內3座大型親子公園保持關閉，各文物館也不開放參觀，內用在與新竹縣市討論過後，三縣市決議一律禁止內用。

彰化縣：一律配合中央指引。

南投縣：配合中央指引，但雙龍七彩吊橋暫定不開放。

雲林縣：鼓勵外帶不內用，夜市禁止邊走邊吃，校園操場不開放，其餘遊樂場所需由縣府審核通過才能復業，晚間雲林縣府表示，由於民眾疑慮大，因此決議從鼓勵外帶改為全面禁止內用。

嘉義縣：經過商量，縣府表示嘉義縣市為共同生活圈，與市府已做出共同決定，全面禁止內用。

嘉義市：同上。

屏東縣：配合中央指引，12日進一步討論。

宜蘭縣：禁止內用一律外帶，風景區在三級警戒解除前也不會開放。

花蓮縣：餐飲小吃開放內用，但需加裝隔板，夜市則僅能外帶，遊戲類以外店家也全面恢復營業，業者必須戴兩層口罩。

台東縣：配合中央指引，但校園操場及室內運動場仍不開放。

《外島》

金門縣、澎湖縣、連江縣皆尚未公告。