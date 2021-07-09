蔡英文總統特助洪耀南日前在臉書貼文，大酸花蓮鄉親搶打殘劑，是搶打「詠春（台語諧音指有剩）疫苗」，引來花蓮人怒火。國民黨前主席朱立倫今天痛批，人民搶殘劑，大官打兩劑，打不到疫苗又擔心染疫，還要被民進黨嘲笑，這樣的政府有夠廢且傲慢。

朱立倫表示，這幾個月來，民眾時時刻刻擔心染疫、憂心生計沒著落。變種病毒蠢蠢欲動，萬眾期盼的就是趕快打疫苗，人民上網搶預約，在艷陽烈日下包得密不透風到接種站搶殘劑，已經很迫不得已。

朱立倫批評，蔡英文特助竟還在臉書發文，大言不慚，嫌「殘劑」太難聽，要改成「詠春」（用剩）疫苗，網友原本是自娛娛人，苦中作樂，民進黨高官卻拿來嘲笑人民，多麼不堪。

朱立倫砲轟，政府採購慢、到貨慢，還阻擋民間自購疫苗。目前大部分疫苗，依靠國際友人慷慨捐贈，台灣疫苗施打完兩劑的比率只有0.2％，一劑的施打率才僅有12％。目前當務之急就是趕快讓大部分民眾施打第一劑，先達到六成群體免疫。