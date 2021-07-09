為防堵社區黑數，台北市環南市場日前2次進行大規模核酸檢測（PCR），共新增3名確診、1例舊案，外界認為一篩再篩還是有確診黑數，好奇市府是否有第3次的篩檢規畫。北市副市長黃珊珊指出，個案中有2位是2樓攤商，因此15日將啟動2樓熱區篩檢。

針對環南篩檢結果，市場自治會長林勝東稍早表示，1名為攤商、匡列附近9人，1名為自治會員工、匡列10人，1名為豬肉搬運工較危險，最可怕的是會出入各大市場，在匡列所接觸的人方面，會很難控管，外界也關心市場封攤是否落實。

對此，黃珊珊指出，封攤是按照原來的SOP，因此封攤3天、人員匡列後隔離14天是基本，靜置清消3天時，此攤位前後左右九宮格都會停止販賣，且這次新增的確診者中，有2位是攤商、1位是員工，沒有搬運工的問題，未來盡量做疫調和查足跡。

黃近一步表示，今日早上跟聯合前進指揮所指揮官王必勝有開會討論，是否要再在篩檢第三次，但因昨日發現的3位案例，有2位是在2樓攤商，因此5天後、下周四會進行2樓攤商熱區篩檢，如同今日在北農篩檢也是針對熱區，是針對蔬菜區和涵洞，並未全面篩檢。

至於北農今日篩檢結果是否出現陽性個案，黃則說，今天早上到現在，篩檢數已達到1800人，目前送回的報告中陽性患者是零。