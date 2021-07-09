三級警戒延長至26日，新北市政府考量民眾需要有限度的身心調劑，在「戶外優先，避免群聚」的防疫前提下，將於13日起，有條件「局部開放」戶外市轄風景區，但暫不開放易有群聚情況發生的遊樂園，未來將視疫情的變化，「分階段，分梯次」滾動式調整。

新北市觀光旅遊局今公布13日到19日第一階段適度鬆綁的因應措施，開放式風景區人數上限為原容留人數的40％，強化每人平均2.25平方公尺社交距離的防疫宣導，觀旅局將與相關局處及區公所聯手，在景區重要節點，以預警、分流、管制三道關卡，加強管控人流車潮，持續於假日開設人潮儀表板，監測開放式景區人數上限為原容留人數的40％。

觀旅局局長張愛晶表示，人數達20％時，人潮儀表板就會發布警戒刊登，呼籲民眾「不建議前往」，到達30％，節點實施人潮分流，到達40％，即管制人車進入。

另外，十分瀑布園區屬單一出入口的封閉式戶外風景區，亦將採有條件開放，觀旅局於單一通道入口處，進行遊客降載入場管制，園區人數上限為原容留人數40％，並於聯外道路重要節點控管人數，分流進入，遊客入場前必須接受體溫測量、實聯制登記以及手部消毒，觀旅局提醒十分瀑布最後入園時間為下午4時，閉園時間為下午4時30分。

而新北市境內觀光遊樂業包括雲仙樂園、野柳海洋世界目前暫不開放。另外水域遊憩活動也維持不開放，碧潭天鵝船持續關閉，深澳鐵道自行車也持續暫停營業。

新北市登山步道將則於13日起，先開放新店直潭山步道、三峽白雞山步道、坪林胡桶古道、雙溪楊廷理古道、平溪菁桐古道、石碇伏獅山步道、深坑大崎嶺步道、淡水三空泉登山步道、三芝二坪頂登山步道等步道，登山步道入口將設置實聯制QRcode，呼籲登山遊客落實登記。

旅宿業方面，顧客進入前，也必須登記實聯制、量體溫與手部消毒。如果入住率接近4成，即須強化人流管制及提高清消頻率，協助維持旅客之間的社交距離，因應附設餐廳禁止內用，房客若有用餐需求，皆改為個人客房餐點服務。至於清消不易或無法戴口罩的飯店附屬設施，例如卡拉OK、三溫暖、球池、健身房、游泳池等，目前皆維持不開放。